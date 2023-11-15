نقولا الأسطا بفيديو مفاجئ من منزله وحماته لها دخل بالموضوع

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان اللبناني نقولا الأسطا بفيديو من منزله وهو يقوم بغسل الصحون والأواني أراد من خلاله أن يوصل رسالة.

وقال الأسطا في الفيديو:"الموضوع رسالة للعيلة وللزلمة يللي هوي كمان من واجباتو اذا مرتو بتشتغل وقتا يكون بالبيت وقادر يعمل شي نافع يشيل هالجليات"

وتابع:"سبق وحماتي فحصتلي جلياتي واعتبرت انو أنا جلياتي نضاف مش بس انو بساعد مرتي، أهم شي إنو ما ترجع تعيد الشغل من بعدي، بقى هلق جيت من الستوديو زهقت شوي لقيت في شوية جلي متراكم قلنا بتجي المدام بتشوفون نضاف وبتعطيني علامة منيحة".

وكتب الأسطا تعليقاً على الفيديو :"هل هناك انتقاص من قيمة الرجل؟"



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