زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تعلن طلاقها: "كل شيء في العالم قسمة ونصيب"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي طلاقها رسميا من زوجها رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز، وذلك عبر خاصية القصص المصورة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مشيرة عن سبب طلاقها قائلة: "كل شيء في العالم قسمة ونصيب".

زينب فياض

ردت زينب فياض علي سؤال إحدي متابعيها والذي يعود إلي :"ليش اطلقت"، : "حبيبتي زازا اطلقت بكل رقي وبعرف ايمتي بالظبت بس مش شغلتي قول شي غير انو الله يحميها لشبابها يارب ويخليلها بنتها، ثم علقت زينب قائلة: " كل شيء في العالم قسمة ونصيب".

زينب فياض

سبب خضوع زينب فياض لعملية تجميل

من ناحية آخري، خضعت زينب فياض لعملية تجميل في أنفها، وكانت أوضحت أن العملية التي أجرتها لم تكن بغرض تغيير شكل أنفها، وكانت لأسباب صحية وهي الإنحراف الذي كان يسبب لها ضيقا في التنفس.

زينب فياض

زينب فياض

واشتهرت زينب فياض بفيديوهاتها مع بناتها التي تشاركها مع الجمهور وتظهر فيها تغني، وهي من مواليد 24 يونيو 1993، والابنة الوحيدة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمها نصر فياض تزوجته عام 1993 وانفصلت عنه عام 1994، وكانت زينب بعيدة عن الإعلام ولم يعرف أحد أي شيء عنها.