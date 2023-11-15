بعد حملة المقاطعة السعودية للتطبيق.. قعيد المجد: تيك توك يتجه للاندثار -فيديو

أفادت تصريحات مشهور التيك توك السابق، قعيد المجد، بأن تطبيق تيك توك قد يواجه اندثارًا إذا لم يقم بتعديل سياساته وحظر مقاطع الإساءة للمملكة.

وأكد قعيد في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر” أن تطبيق تيك توك “اندفن”، وأنه يعتبر “معلمهم” ولكنهم “لا يفهمون”، وأنه لن يندم على أي إجراء قد يتخذه. وأضاف أن تيك توك سيتجاوزه تطبيق “بيقو لايف” إذا لم يقم بتغيير سياسته.

تأتي تصريحاته بعد إطلاق هشتاق منصة “إكس” تهدد فيه تطبيق تيك توك بسبب عدم حظره لمقاطع الإساءة للسعودية. وانضم إلى حملة المقاطعة أيضًا عدد من المشاهير الآخرين مثل فايز المالكي وأحلام وسارة الودعاني وفوز الفهد وغيرهم.

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قعيد المجد يعلن مقاطعته لتطبيق تيك توك بسبب تقييد المحتوى الوطني للمملكة -فيديو