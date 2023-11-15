محمود ياسين جونيور لـ"الخليج 365": شعرت بالقلق قبل عرض "عيشها بفرحة" والقصة وصلت لقلوب الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "عيشها بفرحة" والتي عُرضت ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب".

وقال محمود في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيد بنجاح القصة وكنت أشعر بالقلق قبل عرضها، لأنها جاءت بعد حكايتين حققتا نجاحا كبيرا".

وأضاف "(عيشها بفرحة) قصة إنسانية تحدثت عن أمر لم يتطرق له أحد من قبل، وهو ما جعلها تصل بسهولة لقلوب الناس".

وأشار إلى أنه لا يشارك في حكايات أخرى من "55 مشكلة حب"، لأن الحكاية المعروضة حاليا وتحمل عنوان "روحي فيك" هي الأخيرة.

محمود قدم شخصية جلال مساعد مخرج يغير على حبيبته، ويكتشف أنها ليست الشخص المناسب، فيقرر تركها، لتربطه بعد ذلك علاقة حب بفتاة أخرى.

مسلسل 55 مشكلة حب من إنتاج أحمد عبدالعاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين. ولعب بطولة عيشها بفرحة: هبة مجدي وهاني عادل وعدد كبير من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج ألبير مكرم.

محمود ياسين جونيور، شارك في رمضان 2023 بمسلسل الكتيبة 101، بطولة: عمرو يوسف وآسر ياسين، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة. وينتظر عرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد ووفاء عامر، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

نال محمود ياسين جونيور تكريماً كأفضل ممثل صاعد بمهرجان الفضائيات، كما حصل على جائزة التميز والإبداع من ملتقى التميز والإبداع العربي عن دوره في مسلسل اللي مالوش كبير.