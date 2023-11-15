شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تصل إلى حنان مطاوع وتقبض عليها مجددا فى "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت ماجدة (ناردين فرج) إلى الشرطة وأبلغتها عن مكان اختفاء رضوى (حنان مطاوع)، وبالفعل تصل رسالة وافى (عمرو وهبة)، إلى لطفى (صدقى صخر)، فيتصل بفوفا (رباب طارق) ويحاول أن يجلها تهرب رضوى من هذا المكان حتى لا تصل إليها الشرطة، وذلك خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل "صوت وصورة".

وعندما تحاول فوفا تهريب رضوى تأتي الشرطة إلى الحي، ويجرون وراء رضوى، وبالفعل ينجحون في نهاية الحلقة بالقبض عليها مجددا، مع وصول لطفي إلى المكان.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.