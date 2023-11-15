إلهام الفضالة تخوض الموسم الرمضاني بهذا المسلسل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الممثلة الكويتية إلهام الفضالة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل (2024).

وقد أعلنت من خلال صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي مشاركتها في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "بعد غيابك عني"، من دون إضافة أية تفاصيل أخرى سوى الكشف عن مخرج العمل، وهو سائد الهواري، ومؤلفته علياء الكاظمي.

ونشرت الفضالة في صفحتها ملصقاً دعائياً مبدئياً للعمل ظهرت فيه منفردة، ووأرفقته بتعليق : "لأول مرة اجتمع مع الكاتبة علياء الكاظمي في المسلسل الرمضاني (بعد غيابك عني)".

من ناحية أخرى حرصت الكاظمي على الرد على منشور الفضالة، كاتبة :"يا بعد عمري، هذا شرف كبير لي إني أشتغل معك، ويا رب نحقق نجاح جميل مع بعض، وشكراً على كل شيء يا الغالية الحبيبة والراقية جداً".

إشارة إلى أن الفضالة شاركت في مسلسل جديد بعنوان «خواتي غناتي» مع المخرج سائد الهواري، والمُقرر عرضه قريباً.

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