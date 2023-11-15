قضية فاطمة المؤمن تحمل تطورات جديدة

ميرنا وليد - بيروت - لم تستسلم الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن للحكم الذي صدر في حقها على خلفية حادث السير الذي تسببت به وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في أغسطس الماضي، بل تقدمت باستئناف لكن الجلسة الخاصة به تحددت في 14 يناير/كانون الثاني من العام 2027 وهو الذي يعتبر موعداً بعيداً جداً، فطالبت المؤمن باستعجال الجلسة الاستئناف وقد أعادت المحكمة الكويتية تحديد جلسة الاستئناف في القضية، والتي سبق وطالبت الفاشينيستا باستعجالها، في يوم 11 يناير من العام القادم 2024.



وإضافة إلى استعجال موعد جلسة الاستئناف، كانت المؤمن طالبت بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة سنة، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، لكن لم يصدر أي شيء بعد في هذا الخصوص، و​​​​قررت المحكمة رفض اخلاء سبيل فاطمة في 11 أكتوبر ليتم تحديد 25 اكتوبر وهو اليوم الذي أُصدر فيه الحكم النهائي بحبسها 3 سنوات.