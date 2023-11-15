بالفيديو- نادين نسيب نجيم تسحر الجمهور بجمالها وأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الجمهور بلوك رائع من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي،حيث ظعرت مرتديةً توب باللون الأسود مع قميص جميل باللون الأبيض مزين بكلمات باللون الأسود، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، نشرت نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تخاطب متابعيها، وقالت نادين: "اول فيديو ما زبط بسبب الهوا، بس بعدني مصرة صورلكن فيديو تاني"، مرفقة الفيديو بتعليق طريف قالت فيه: "الفيديو كتير قريب من وجي، فيكن تسمعوني كتير منيح.. على شوي رح يبين ضرس العقل ولو! رح اطلع من الكاميرا".

وفاجأت نادين نسيب نجيم جمهورها بنية الاعتزال في المستقبل، على الرغم من نجاحها الكبير في السنوات السابقة. وقالت نادين إنها تخطط للاعتزال وترغب في القيام بالخطوة وهي في أوج نجاحها، دون تحديد موعد محدد للاعتزال.

