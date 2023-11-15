القومي لثقافة الطفل يبدأ تحكيم "عروض الأراجوز" بالحديقة الثقافية.. السبت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف أ.د. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبرئاسة الكاتب محمد ناصف عن بدء تحكيم مسابقة أفضل عروض لنمر الأراجوز.

يأتى ذلك في إطار دور المركز في الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج خمسين لاعب ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين؛ استعدادًا للملتقى الخامس للأراجوز والعرائس التقليدية في ديسمبر المقبل.



وسيتم تحكيم العروض على مدار ثلاثة أيام تبدأ السبت ١٨ نوفمبر ويستمر حتى الاثنين ٢٠ نوفمبر، الساعة الخامسة مساء بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة ولاء محمد، وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعًا لعمل فرق للأراجوز في المحافظات، لتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

لجنة تحكيم ا لمسابقة



وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من: أ.د محمد زعيمة (رئيس لجنة التحكيم )، الكاتب أحمد زيدان (عضوا)، المخرج ناصر عبد التواب (عضوا).

وسيتم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز خلال فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها ١٣ فرقة اراجوز من المحافظات المختلفة.

جوائز المسابقة



جوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث، ويتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة.