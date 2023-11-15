محمود رشاد يتحدث لـ"الخليج 365" عن صعوبات الموسم الثاني من "أم الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمود رشاد، مخرج السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" التي عُرض موسمها الأول على منصة واتش إت قبل عام تقريبا، إن الموسم الثاني من المتوقع طرحه في نهاية شهر نوفمبر الجاري على watch it.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مهتمين في الموسم الثاني بالحديث عن تاريخ مصر القبطي حتى نصل إلى الفترة الإسلامية والعصر الفاطمي".

وأكد محمود أن الموسم الثاني تأتي صعوبته بسبب وجود جزء دراما أكبر، إذ ستجمع الحلقات الجديدة بين الوثائقي والدراما، مضيفا "وتم بناء ديكورات لتصوير الجانب الدرامي وهو ما يمثل صعوبة أكبر لم تكن موجودة في الموسم الأول".

جدير بالذكر أن الموسم الأول والثاني تقدمهما النجمة الكبيرة سوسن بدر، وتكون الموسم الأول من 15 حلقة. وتسرد السلسلة في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث. وتبدأ الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا.