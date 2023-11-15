شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حلقة أحمد حلمى مع محمود سعد فى sold out على cbc غداً وبعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة CBC عن عرض حلقة النجم أحمد حلمى مع الاعلامى محمود سعد في برنامج Sold Out على جزأين، غدا الخميس وبعد غد الجمعة الساعة 9 مساء، حيث طرحت القناة برومو الحلقة مع تعليق:"السوبر ستار أحمد حلمي مع الإعلامي الكبير محمود سعد في لقاء هيغير مودك، يوم الخميس والجمعة في sold out الساعة 9 مساءً على CBC".

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وينقسم البرنامج sold إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفا أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

يذكر أن أحمد حلمى قدم آخر أعماله، فيلم "واحد تانى" الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر 2022 وحقق إيرادات وصلت إلى 64 مليون جنيه، وشارك في بطولته روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.