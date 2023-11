شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أحداث الحلقة الـ 9 من حكاية "روحى فيك" بعد عرضها على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من حكاية "روحى فيك" عن كتاب "55 مشكلة حب" الذى يتم عرضه قناة ON، العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك لـ جميلة (عائشة بن أحمد) التي فقدت زوجها وهي تطلب وضع مدفنين في العزبة بدلاً من قبر واحد، قبل أن تطلب من سليمان (محمد عبد العظيم) أن يحاول إيصالها إلى روح زوجها الميت مقابل أن توهب نفسها للشيطان.

وظهرت بعد ذلك ياسمين (سمر مرسي) تتحدث مع الشيخ حارث (ماجد جاب الله) بعد زواج زوجها حازم (فراس سعيد) من ندى (هلا السعيد) وإتفاقها مع الشيخ على الانتقام من زوجها، وبعد ذلك زار ثابت (نور محمود) لطليقته سحر (عائشة بن أحمد)، فى أحد معارض الفنون التشكيلية وعندما جاء ثابت اختفى خالد (محمد كيلاني) الذى كان يلازمها فى ذات الوقت، وقال ثابت لـ سحر إنه جاء له حتى يحجز هذه اللوحة التي تشبها، ولكنها قالت له أن هذه اللوحة ليست للبيع، ثم واجهها يوسف صاحب المعرض بسرقة اللوحة الرئيسية.

وكشفت الحلقة عن تنفيذ ياسمين خطتها بالانتقام من زوجها، حيث فاجأته هو وزوجته الجديدة ندى أثناء قضائه شهر العسل ثم واجهته أمام أهله بخيانته وطلبت منه أن يطلق ندى، وانتهت الحلقه بذهاب وزوجها خالد إلى العزبة بعد موافقته بالذهاب إليها معها.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

حكاية "روحى فيك" من بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.



