شكرا لقرائتكم خبر عن فدوى عابد تعترف بسر تسريب فيديوهات عصام الصياد ووليد فواز يستدرجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة 25 من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض أيضاًعلى قناة dmc، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، حيث شهدت الحلقة أحداثاً مختلفة، أبرزها أن وليد فواز واجه زوجته فدوى عابد بالكاميرا المتواجدة فى الدولاب، ولتعترف له أنها خائفة من أن الأمن يتوصل لتلك الكاميرات، خصوصاً أنها قالت من قبل إنها لا تعرف أى ملعومات عنها عندما سألها الضابط حسين.

وبدأت فدوى عابد تعترف لزوجها وليد فواز الذى يحاول أن يستدرجها فى المعلومات، حيث اعترفت أن عصام الصياد أعطاها الكاميرا قبل قتله حتى تصلحها له حيث كانت معطلة، لكن تم قتله قبل أن ترجعها إليه.

وخلال حديثها مع عبد الغنى أكدت له أنها حاولت أن تحصل على المال من زوجة عصام الصياج – نجلاء بدر، لكنها أعطتها "ملاليم"، وذهبت إلى أحد محترفى صيانة الكاميرات وطلب منه أن يأخذ منها الفيديوهات الخاصة بعصام الصياد والتى تحتوى على فيديوهات تحرش بزبائنه، وبالفعل أخد منها الفيديوهات وأعطاها مبلغا كبيرا، لكنه سرب تلك المقاطع التى اتهمت بتسريبها رضوى – حنان مطاوع.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت ، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.