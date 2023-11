شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم روجينا وأشرف زكى فى مهرجان الباطنة السينمائي الدولي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الباطنة السينمائي الدولي الفنانة روجينا وزوجها أشرف زكى وابنتهما مايا، حيث شاركوا كضيوف المهرجان الذى اختتمت فعالياته بحفل تضمن عددا من الفقرات، كان من ضمنها كلمة الدكتور حميد العامري رئيس جمعية السينما والتي قال فيها: "تسعى الجمعية العمانية للسينما من خلال فعالياتها المتواصلة إلى أبراز مختلف المحافظات والموروث الثقافي والاجتماعي والسياحي بها، وذلك من منطلق رؤية عمان 2040 التي أكد من خلالها السلطان هيثم بن طارق المعظم، على اللامركزية في مختلف القطاعات والمجالات".



تكريم أشرف زكى

كما أكد الدكتور حميد في كلمته دور الشراكات في مثل هذه الفعاليات التي تسهم إلى إبرازها بالشكل المطلوب داخل السلطنة وخارجها، وقدم الشكر لكل من ساهم في إنجاح الفعالية من جهات حكومية وخاصة.

وتم خلال حفل الختام تتويج الأفلام الفائزة بفئات جوائز المهرجان والمتمثلة في سبعة جوائز وهي جائزة وزارة الإعلام منصة عين لأفضل فيلم عماني، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عماني، جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير دولي، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير عماني، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير دولي، جائزة أفضل فيلم قصير علاقة الإنسان العماني بالأرض، جائزة أفضل فيلم قصير للمؤسسات، كما يستحدث المهرجان في نسخته الثانية 4 جوائز متمثلة في رأي الجمهور لكل فئة.



تكريم المخرجة مايا اشرف زكى

وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير دولي (قارئ البريد) للمخرج ذو الفقار المطيري من الجمهورية العراقية، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير عماني لفيلم (رماد) لمخرجه سليمان الخليلي، كما ذهبت جائزة التنويه الروائية لفيلم (ما ملكت أيماننا) للمخرج هادي آل نصر من المملكة العربية السعودية.

وفي فئة الأفلام الوثائقية فاز فيلم (The Land of My Forefathers) للمخرج عرفان نور من الجمهورية الباكستانية كأفضل فيلم وثائقي قصير دولي، وفاز فيلم (حنين) للمخرج عبد الرحمن الحجري كأفضل فيلم وثائقي قصير عماني، وذهبت جائزة التنويه الوثائقية لفيلم (AẒEṬṬA) للمخرج جمال باشه من الجمهورية الجزائرية.

وفي فئة أفلام المؤسسات فاز فيلم (كتم الأنفاس) المنتج من تليفزيون سلطنة عمان، وذهبت جائزة التنويه للمؤسسات لشؤون البلاط السلطاني عن فيلم (مشاركة الخيالة السلطانية لعرض ويندرسور الملكي للفروسية 2022).

كما ذهبت أيضا جائزة منصة عين بوزارة الإعلام لفيلم (حنين) للمخرج عبدالرحمن الحجري، ووفي فئة جائزة أفلام علاقة الإنسان بالأرض فاز فيلم (آثر فاطمة) للمخرج جابر الجابري كأفضل فيلم، وذهبت جائزة التنويه لذات الفئة لفيلم (النهر العماني ) للمخرج أيمن بن جميل النعماني.

وفي فئة جائزة رأي الجمهور فاز (سكون) في فئة الأفلام الروائية للمخرجة أنوار المفرجية، وفيلم (حنين) للمخرج عبدالرحمن الحجري في فئة الأفلام الوثائقية، وفي فئة علاقة الإنسان بالأرض فاز فيلم (النهر العماني) للمخرج أيمن بن جميل النعماني، وفاز فلم فرق التفتيش لوزارة العمل عن فئة المؤسسات.

والجدير بالذكر بأن عدد الأفلام المشاركة 215 فيلما من 27 دولة حول العالم منهم 40 فيلما عمانيا و55 فيلما وثائقيا، و152 فيلما روائيا، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة، وتأهل منهم للمسابقة 42 فيلمًا، منها 11 فيلمًا وثائقيًّا و18 فيلمًا روائيًّا، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة و5 أفلام وثائقية في محور علاقة الإنسان العماني بالأرض.

يذكر أن مهرجان الباطنة السينمائي الدولي منظم من قبل الجمعية العمانية للسينما وبالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة وعدت جهات حكومية وخاصة وذلك بقلعة نخل بمحافظة جنوب الباطنة وذلك تحت رعاية سعادة إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ولولاة وشيوخ وأعيان المنطقة.



ختام مهرجان الباطنة السينمائي الدولي



