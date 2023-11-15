شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لـ"الخليج 365": ما يحدث فى غزة لا يحتمل وأثمّن جهود مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما يحدث في غزة من فظائع أمر لا يحتمل وغير مقبول، مدينا اقتحام المستشفيات وقصفها وقتل الأطفال والنساء والعجائز والمدنيين.

وأضاف هاني شاكر أنه يثمن جهود مصر في حل الأزمة والتوصل لوقف إطلاق النار الفوري وجهودها أيضا في إدخال المساعدات لأهل غزة، داعيا الله أن تنتهي تلك الحرب فى أسرع وقت.

وفي سياق متصل، طرح أمير الغناء العربي النجم هانى شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد أمين.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.