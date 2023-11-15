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شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تعلن انفصالها رسميا عن أحمد فهمى بعد زواج 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
هنا الزاهد
وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخراً فى السينمات، وكذلك مسلسل اذاعى
فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.
وانتهت هنا الزاهد مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذى يجمعها بالنجم هشام ماجد، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي ويشارك فى بطولته محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث مفاجأة تغير حياتهما.
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