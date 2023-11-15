فن ومشاهير

عمرو واكد يدعو لتأسيس دولة عربية عبر الإنترنت

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اقترح الفنان المصري عمرو واكد، إقامة دولة عربية جديدة في العالم الافتراضي.

وكتب واكد الذي يعرف بمعارضته للنظام المصري، ويقيم في الولايات المتحدة على موقع “إكس”: “لدي اقتراح يبدو وكأنه ساذج، لكنه قد يثمر نتائج في إنجاح وحدتنا”.

وأضاف: “يتم تأسيس دولة عربية جديدة في عالم الإنترنت الافتراضي، وأي شخص يحمل جنسية عربية يكون من حقه الحصول على هذه الجنسية العربية”.

وزاد: “نبدأ بكتابة دستور عربي ثم نسعى في انتخاب ممثلين لنا في حكومة هذه الدولة العربية الافتراضية، وهذه الحكومة تصدر قوانين يلتزم بها المواطنون، ثم تدريجيا نبدأ في تحصيل ضرائب وفي يوم هذه الدولة العربية ستطيح بحدود سايكس بيكو وتنهض بالمنطقة بشكل ديمقراطي حقيقي، نحن لدينا التكنولوجيا والإمكانيات”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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