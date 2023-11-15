خطيبة جيف بيزوس تكشف عن ثروة مشتركة بينهما.. هل يتزوجان قريباً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقابلةٍ صحافية جديدة لها، تحدثت المذيعة الأميركية السابقة لورين سانشيز عن الحياة وعالمها الجديد، باعتبارها خطيبة ثالث أغنى رجل في العالم، الملياردير الأميركي جيف بيزوس.

وفي شهر مايو الماضي، أعلن بيزوس خطبته لورين، رسمياً، بعد علاقة حب استمرت لسنوات، دون أن يكون هناك أي تصريحٍ عن الموعد، الذي من المتوقع أن يقيما حفل زفافهما فيه.

لكن سانشيز اعترفت بأنها بدأت تخطط لحفل زفافها رسمياً، قائلةً: «مازلنا نفكر في حفل الزفاف.. كيف سيكون؟ وهل سيكون كبيراً أم لا؟»، مشيرة إلى أنهما مخطوبان منذ خمسة أشهر فقط، وأنها لم تستيقظ بَعْدُ من هذا الأمر حتى الآن، حيث وضع جيف خاتم الخطوبة لها تحت وسادتها من أجل طلب يدها، بينما كان الاثنان يشرعان في قضاء الصيف على متن يخت بيزوس الخاص، معربةً عن حماسها الكبير لأن تكون السيدة بيزوس، وأن تحمل اسم زوجها قريباً.

من جهته، قال بيزوس إنه لن يشارك، أبداً، في التخطيط لحفل الزفاف، وأنه سيترك لخطيبته تحديد هذا الأمر.

وحول فستان زفافها، أكدت لورين أن هناك عدداً كبيراً من المصممين الرائعين، الذين يتعين عليها الاختيار من بينهم لتصميم الفستان، إلى جانب المسؤوليات الكبيرة التي ستتحملها كزوجة لبيزوس.

وأشارت لورين إلى أن الملياردير، الذي سيصبح زوجها قريباً، لايزال يعمل بجدٍّ طوال الوقت، وأن لا أحد يستطيع التأثير فيه أو إبطاءه، رغم أنه ترك منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون عام 2021.

وفي ما يتعلق بالثروة التي يملكها بيزوس، والبالغة 161.3 مليار دولار، قالت لورين: «أعتقد أن هناك الكثير من الفرص التي تأتي مع ذلك، وأنا آخذ هذه الفرص على محمل الجد»، مبينةً أنها وجيف فريقٌ واحد، وكل شيءٍ مشتركٌ بينهما.

وأوضحت سانشيز أنها لا تنتظر أن تصبح السيدة بيزوس لتبدأ العمل، فعلى مدى السنوات العديدة الماضية منذ بداية علاقتهما عام 2019، تساعد لورين في إدارة صندوق “Bezos Earth Fund”، الذي خصص 10 مليارات دولار لاستكشاف حلول تغير المناخ، إذ إنها منخرطة في التفاصيل الجوهرية، وكل ما يتعلق بهذا الصندوق.

وأضافت لورين أنها، وجيف، يركزان حقاً على الالتزام طويل الأمد تجاه المناخ، وأنهما متفائلان للغاية بشأنه، وأن عشرة مليارات هي مجرد البداية، واصفةً إياه بالعمل الأكثر أهمية، الذي قامت به في حياتها.

يُذكر أن الثنائي أقاما حفل خطوبةٍ ثانياً في نهاية الأسبوع، حضره العديد من الضيوف، حيث ضمت قائمة الضيوف العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، والمشاهير، والنجوم، وغيرهم، مثل: أوبرا وينفري، وباربرا سترايسند، وريتا ويلسون. وأقيم الحفل في قصر بيفرلي هيلز، الذي تتقاسمه ديان فون فورستنبرغ مع زوجها قطب الإعلام باري ديلر.