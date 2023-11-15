جينيفر أنيستون.. هذا ما تتناوله يومياً للحفاظ على رشاقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن النجمة الأميركية جينيفر أنيستون في الخمسينات من العمر، فإنها لاتزال تحظى بجسمٍ رشيق، ومظهرٍ مثالي يجعلها تبدو كأنها في الثلاثين من عمرها.

وإلى جانب أن جينيفر أنيستون واحدة من نجمات السينما المفضلات في العالم، بدءاً من شخصية «راشيل غرين»، التي قدمتها في المسلسل الكوميدي الناجح «فريندز»، حتى أدوارها السينمائية العديدة، التي جسدتها على مر السنين، فإنها تجمع بين موهبة التمثيل والفكاهة والجمال، ما يجعلها محط أنظار العالم.

وفي حال كنتِ تتساءلين عن النظام، الذي تتبعه النجمة للبقاء بمظهرٍ رائع، فإليكِ الإجابة في السطور التالية:

ماذا تتناول جينيفر أنيستون على الإفطار؟

وفقاً لاعترافات النجمة الأميركية، فإنها تمارس الصيام المتقطع، إذ سبق أن قالت لـ«راديو تايمز»: «أمارس الصيام المتقطع، فلا أتناول طعاماً في الصباح، وقد لاحظت فرقاً كبيراً في جسدي عند البقاء من دون طعام صلب لمدة 16 ساعة».

وفي حالِ كنتِ تتساءلين عن نظام الصيام المتقطع، الذي تعتمده أنيستون، فهو نظام (16: 8) الغذائي، الذي يتضمن تقييد استهلاك الطعام في وقت محدد، قدره ثماني ساعات يومياً، والامتناع عن تناول الطعام في الـ16 ساعة المتبقية من اليوم.

وتستيقظ جينيفر في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، وتشرب بعد استيقاظها ماءً دافئًا بالليمون، ثم تشرب مخفوق الأفوكادو والبيض، وهو أحد الأشياء المفضلة لديها، حيث ترش القليل من زيت جوز الهند عليه، وأحياناً تشرب عصير الكرفس، كما أنها تمارس رياضة اليوغا والتأمل، إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية الأخرى.

ماذا تتناول جينيفر أنيستون على الغداء؟

تعتبر جينيفر وجبة الغداء ذات أهميةٍ قصوى بالنسبة لها، حيث تتناول فيها نوعاً من الخضار أو السلطة مع البروتين بشكلٍ أساسي، فتناول طعام غني بالعناصر الغذائية ومتوازن جداً، بحيث يحتوي على الكربوهيدرات الصحية والبروتينات والخضروات الورقية، أمرٌ ذو قيمةٍ بالنسبة لها.

وعادةً، يكون طعامها خليطاً من الأفوكادو، وزيت جوز الهند، وسمك السلمون، وزيت السمك، وأي شيء يحتوي على شكل جيد من الدهون الصحية.

ماذا تتناول جينيفر أنيستون على العشاء؟

وعلى العشاء، تتناول النجمة طعام الغداء نفسه، الذي يحتوي على الخضار أو السلطة مع البروتين، لكنها تشير أيضاً إلى أنها تتناول طبق المعكرونة الذي تحبه «كاربونارا»، إذ قالت ذات مرة إن زوجها السابق جاستن ثيرو ساعدها على معرفة الكربوهيدرات الإيطالية، فتعلمت صنع هذا الطبق، وقالت الممثلة إنها تعد الطبق باستخدام البيض والبارميزان، وبعض اللحوم المقددة.