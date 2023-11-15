ليزا كودرو "فيبي" في "Friends" ترثي زميلها ماثيو بيري وصورة قديمة جمعتهما

ميرنا وليد - بيروت - بعثت نجمة مسلسل Friends ليزا كوردو التي كانت تجسد دور "فيبي بوفاي" برسالة إلى روح زميلها وصديقها الراحل ماثيو بيري، فشاركت صورة قديمة جمعتهما من إحدى السهرات التي خرجا فيها سوياً وأرفقتها بالرسالة كتبت فيها :"

"لقد اقترحت أن نلعب البوكر وجعلت الأمر ممتعًا للغاية بينما كنا مرتبطين في البداية.

شكرا لك على ذلك.

شكرًا لك لأنك جعلتني أضحك بشدة على شيء قلته، لدرجة أن عضلاتي كانت تؤلمني، وكانت الدموع تنهمر على وجهي كل يوم.

شكرًا لك على قلبك المفتوح في العلاقة السداسية التي تتطلب التسوية. والكثير من "الحديث".

شكرًا لك على حضورك في العمل عندما لم تكن على ما يرام وبعد ذلك، أصبحت متألقًا تمامًا.

شكرًا لك على أفضل 10 سنوات يمر بها الإنسان.

شكرا لك على ثقتك بي.

شكرًا لك على كل ما تعلمته عن النعمة والحب من خلال معرفتك.

شكرًا لك على الوقت الذي أمضيته معك، ماثيو." (ترجمة الفن)