ديفيد بيكهام في الهند لهذا السبب ويظهر برفقة سونام كابور وأناند أهوجا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تواجد نجم كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام، في مومباي بالهند لالتزامه كسفير عالمي لليونيسيف، ويستضيفه نجما بوليوود الزوجان، سونام كابور وأناند أهوجا في مقر إقامتهما حيث نظما الزوجان عشاءً ودياً ويُقال إنهما قاما بدعوة 25 شخصًا فقط، وفق وسائل إعلام هندية محلية.



وقد حضر بيكهام مباراة بين الهند ونيوزيلندا في ملعب وانخادي - Wankade " في مومباي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للكريكيت إلى جانبن نجمي بوليوود سيدهارث مالهوترا وكيارا أدفاني اللذين تواجدا لمتابعة المباراة.

وقد أثار حضور بيكهام ضجة كبيرة لدى ظهوره على أرض الملعب أيضاً وكان بمثابة جالب للحظ السعيد.

