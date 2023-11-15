هنا الزاهد تعلن إنفصالها رسمياً عن أحمد فهمي وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية هنا الزاهد انفصالها رسميا عن زوجها الممثل المصري أحمد فهمي بعد مرور ٤ سنوات على زواجهما من دون التطرق الى الاسباب.

وكانت الاخبار قد انتشرت أمس اذ افادت العديد من المعلومات ان الثنائي قد اتخذ هذا القرار على الرغم من ان والدة أحمد نفت الامر في تصريحات صحفية .

من ناحيتها أكدت هنا الخبر وكتبت على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي :الحمدالله .. تم الانفصال بيني وبين احمد بعد ٤ سنوات زواج وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا