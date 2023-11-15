بالصورة- نوال الزغبي تخطف الأنظار ببدلة رسمية سوداء

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على الجمهور بلوك رائع وأنيق عبر حسابها الخاص، وظهرت نوال بجمال لا يوصف في صورة شاركتها مع الجمهور حيث كانت ترتدي بدلة باللون الأسود مع قميص أبيض وربطة عنق موردة ومزينة بالأشكال، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، إحتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بوصلت أغنية "فخامة معاليك" الى أرقام قياسية من المشاهدات حيث وصلت الأغنية إلى أكثر من 17 مليون مشاهدة على يوتيوب، الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وتعاونت نوال فيها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

