هنا الزاهد تعلن رسميًا انفصالها عن أحمد فهمي بعد 4 سنوات زواج

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أعلنت الفنانة هنا الزاهد رسميًا عن انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمي بعد مرور 4 سنوات من الزواج. ونشرت هنا على حسابها في موقع إنستجرام قصة مؤقتة (استوري) تؤكد هذا الخبر، حيث كتبت: “الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد منا الخير”.
تزوج أحمد فهمي وهنا الزاهد في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وقد تعاونا معًا في العديد من الأعمال الفنية، بما في ذلك مسلسل “الواد سيد الشحات” الذي عُرض خلال شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن “توتا”، ومسرحية “جوازة معفرته” التي تم تقديمها في السعودية، وفيلم “مستر إكس” الذي عُرض مؤخرًا في دور السينما. كما قدما مسلسلًا إذاعيًا.
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