طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد زواج دام 4 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 أعوام.

هنا كتبت عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر: الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خروج شائعة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد أكثر من مرة، وذلك قبل وبعد طرح فيلمهما مستر إكس.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد أنور، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: إلهام شاهين، أكرم حسني، مجدي عبدالغني، إبراهيم فايق، عمرو يوسف، ريم مصطفى، أمير شاهين، ومي عمر، إخراج أحمد عبدالوهاب.