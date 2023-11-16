طارق الشناوي: الجونة السينمائي يعد دورته السادسة.. ستختفي المظاهر الاحتفالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفترة الحالية تشهد في سرية تامة الإعداد للدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وكتب الشناوي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "يتم حاليا في سرية الإعداد للدورة السادسة، ستختفي المظاهر الاحتفالية وستقدم تظاهرة للسينما الفلسطينية وغالبا ستختصر فعاليات المهرجان إلى نحو خمسة أيام بدلا من ثمانية".

وتابع "الموعد المقترح منتصف ديسمبر القادم، وهذا هو الموقف الإيجابي الذي يجب أن تلعبه كل الأنشطة الثقافية في الوطن العربي، الإلغاء تحت شعار التعاطف أراه يعبر عن موقف سلبي، ومن خلال المهرجانات يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم والضيوف الأجانب سيلعبون دور في إيصال الرسالة وفضح المذابح الإسرائيلية في غزة".

واختتم "أتمنى أن تنجح خطة القائمين عن المهرجان ويعلو صوت الحق الفلسطيني من (الجونة)".

كانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت تأجيل الدورة السادسة، في أكتوبر الماضي، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء في البيان "يعكس القرار تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة".

جدير بالذكر، أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

واختتم البيان "تأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".