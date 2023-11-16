قبل 5 أشهر.. كيف علق أحمد فهمي على شائعة انفصاله عن هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت الأشهر الماضية خروج شائعة انفصال الفنان أحمد فهمي عن الفنانة هنا الزاهد أكثر من مرة، وعلى هامش احتفاله بالعرض الخاص لفيلمه "مستر إكس" والذي طُرح في دور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى، أي قبل 5 أشهر تقريبا، نفى فهمي ما يتردد بشأن انفصالهما.

وأكد فهمي في تصريحات مع برنامج "ET بالعربي" إنه اعتاد على الشائعات، وفي حال مرور يوم دون خروج شائعة عليه يشعر بالقلق، مضيفا "دي شغلنتي ودي ضريبتها، وبيطلع كلام صح وأحيانا غلط لما بيكون فيه معلومة صح بأكدها ولو غلط بنفيها".

وشهد اليوم الأربعاء 15 نوفمبر إعلان الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 أعوام.

هنا كتبت عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام: الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

هنا الزاهد وأحمد فهمي اجتمعا مؤخرا في بطولة فيلم "مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وشاركهما البطولة: بيومي فؤاد، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد أنور، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: إلهام شاهين، أكرم حسني، مجدي عبدالغني، إبراهيم فايق، عمرو يوسف، ريم مصطفى، أمير شاهين، ومي عمر، إخراج أحمد عبدالوهاب.