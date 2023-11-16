شكرا لقرائتكم خبر عن الانفصال تم منذ 3 أشهر.. تفاصيل طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمى بعد 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد زواج 4 سنوات، لتؤكد الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول انفصالها عن أحمد فهمى، لتعلن هنا الخبر رسمياً اليوم الأربعاء، حيث كتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وكشفت مصادر مقربة من أحمد فهمى وهنا الزاهد لـ"الخليج 365" أن انفصال الثنائى تم منذ 3 أشهر تقريباً دون حدوث طلاق رسمي، حيث انتظر الثنائى إنهاء إجراءات الطلاق والتي تأخرت بسبب انشغال الثنائى بتصوير أعمالهما الفنية، حيث كانت هنا تصور فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ومسلسل "إقامة جبرية"، بينما أحمد فهمى كان خارج القاهرة من أجل العمل على أكثر من مشروع سينمائى جديد.



هنا الزاهد وأحمد فهمى

وأضافت المصادر أن الأشهر الماضية شهدت توتر العلاقة بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، ووصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود، وهو ما جعل هنا تترك منزل الزوجية خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستقرت في منزل والدتها وذلك بعدما تم الاتفاق بين الثنائى على الانفصال بشكل رسمي في هدوء.

وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخراً فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.