شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الموافق 23 من نوفمبر؛ لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من عمر المهرجان وهى الدورة الرابعة والعشرين التى ستنطلق يوم 2 ديسمبر وتستمر حتى 10 من نفس الشهر.

خلال المؤتمر سيعلن المدير العام للمهرجان الفنان الدكتور معز المرابط عن تفاصيل الدورة والفرق المشاركة وعدد العروض، وسيكشف عن أسماء المكرمين وشعار الدورة الجديدة بالإضافة للإعلان عن كل ملفات وأقسام المهرجان في دورته الجديدة التى يتولى رئاستها للمرة الأولى.

كانت قد أعلنت منذ فترة وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي بإدارة الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية لدكتور معز مرابط، وبهذا التكليف تعود تظاهرة أيام قرطاج المسرحية لأحضان المسرح الوطني، حيث اقترن تنظيمها منذ إطلاقها بهذه المؤسسة منذ تأسيسها سنة 1983 إلى سنة 2009، وبعد 2011 أصبح يُعهد تنظيم هذه التظاهرة إلى هيئة مستقلة عن مؤسسة المسرح الوطني.