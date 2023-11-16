شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل هاني شاكر فى بيروت بعد تأجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنظمة لحفل أمير الغناء العربي هاني شاكر عن موعد حفله في بيروت، حيث تم تأجيل الحفل إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل، بعدما كان مقررا له 2 ديسمبر المقبل، وذلك بسبب أحداث غزة وتأثيرها على الجنوب اللبناني.

وفي سياق متصل، طرح أمير الغناء العربي النجم هانى شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.