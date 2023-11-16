شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دلائل كشفت عن انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمى قبل إعلانهما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن مسلسل انفصال النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد، بعد الشائعات التي انتشرت حول طلاقهما على مدار الأشهر الماضية واستمرت حتى هذا الأسبوع، إلى أن علنت هنا الزاهد رسمياً اليوم الأربعاء عبر استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وعلى مدار الأشهر الماضية ظهرت العديد من الدلائل التي كشفت عن انفصالهما أو حتى اتفاقهما على الانفصال، ولعل أبرزها عدم نشر هنا الزاهد أي صورة تجمعها بـ أحمد فهمى منذ عام تقريباً، حيث كانت آخر صورة نشرتها بصحبة أحمد في نوفمبر الماضى، وذلك عكس مع كان يحدث بينهما حيث كان ينشرا صورا وفيديوهات من تواجدهما سويا أو حتى على سبيل الهزار.



هنا الزاهد وأحمد فهمى

أيضاً تزامن عيد زواج هنا الزاهد وأحمد فهمى خلال شهر سبتمبر الماضى، ومع ذلك لم تحتفل هنا أو أحمد بهذه المناسبة، فلم ينشر الثنائى أي صور أو فيديوهات للاحتفال بهذه المناسبة، رغم اعتيادهما على الاحتفال بعيد زواجهما على مدار الثلاث سنوات الماضية، وذلك يدل على أن الانفصال حدث منذ أشهر دون إنهاء إجراءات الطلاق الرسمية.

الدلالة الثالثة وهى كشف العديد من المقربين للثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد عن ترك الأخيرة منزل الزوجية منذ 3 أشهر تقريباً والاستقرار في منزل والدتها، وظهر ذلك أيضا من الصور التي نشرتها هنا من منزلها والذى كان مغاير لمنزل الزوجية، حيث اعتادت على نشر صور منه على حسابها بموقع إنستجرام طوال فترة الزواج، وأصبح الجمهور يعرف تفاصيل المنزل ويستطيع التفرقة بينه وبين أي منزل آخر.



احمد فهمى وهنا الزاهد

يذكر أن أحمد فهمى وهنا الزاهد تزوجها في شهر سبتمبر من عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخراً فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم "مستر إكس" سجل آخر الأعمال التي جمعت أحمد فهمى، هنا الزاهد حيث تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضى وشارك في بطولته أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.