شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد شويمر ناعيا ماثيو بيري: شكرا لك على عشر سنوات من الضحك والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الممثل العالمي ديفيد شويمر صديقه وزميله في مسلسل Friends، الممثل الراحل ماثيو بيري، الذي توفى نهاية الشهر الماضي، من خلال حسابه علي موقع الصور إنستجرام، حيث كتب: "شكرًا لك على عشر سنوات رائعة من الضحك والإبداع، لن أنسى أبدًا توقيتك الكوميدي الذي لا تشوبه شائبة وإلقائه، يمكنك أن تأخذ خطًا مستقيمًا من الحوار وتطويه وفقًا لإرادتك، مما يؤدي إلى شيء أصلي تمامًا ومضحك بشكل غير متوقع ولا يزال يثير الدهشة".

وتابع شويمر قائلا: "وكان لك قلب، كنت كريماً به، وشاركته معنا، حتى نتمكن من تكوين عائلة من ستة غرباء، هذه الصورة من إحدى لحظاتي المفضلة معا، الآن تجعلني أبتسم وأحزن في نفس الوقت، أتخيلك هناك، في مكان ما، بنفس البدلة البيضاء، ويديك في جيوبك، وتنظر حولك.. هل يمكن أن يكون هناك المزيد من السحب؟".

وتوفى بطل مسلسل Friends، في ظروف غامضة يوم 28 أكتوبر الماضي، بعد العثور عليه غارقاً في الجاكوزي الخاص به، عن عمر ناهز الـ54 عامًا، وتسرد الوثيقة مسيرة بيري المهنية على مدار 38 عامًا في صناعة الترفيه وتسرد أن المخبر عن وفاته زوج والدته الشهير كيث موريسون، وتؤكد الوثيقة أيضًا أنه تم دفنه في فورست لون في لوس أنجلوس.

واعتقد مسئولو الشرطة في البداية أنهم كانوا يحضرون "إنقاذًا مائيًا" محتملاً في منزل بيري في باسيفيك باليساديس بعد تلقى مكالمة في الساعة 4:07 مساءً، ولكن عندما وصلوا، وجدوه غير مستجيب.

وتم اكتشاف أدوية مضادة للاكتئاب وأدوية مضادة للقلق في مكان الحادث، وعثرت الشرطة أيضا على دواء لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن، يستخدم عادة للأشخاص الذين يعانون من انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.

لم يتم تأكيد ما إذا كانت الأدوية التي تم العثور عليها قد ساهمت في وفاة بيري، لكن تم تحديد موعد لتشريح الجثة على الفور للوصول إلى جوهر المشكلة، وبعد تشريح الجثة، تم إدراج سبب الوفاة على أنه "مؤجل" في انتظار تقرير السموم، وهذا يعني أنه كان على السلطات إجراء فحوصات الدم قبل تحديد السبب الدقيق للوفاة.