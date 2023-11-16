شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون: لا أستطيع انتظار تصوير النسخة الجديدة من فيلم Moana والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى دواين جونسون أنه لا يستطيع الانتظار لبدء تصوير النسخة الحية من فيلم Moana، وكان قد أعلن ممثل Fast and Furious فى شهر مارس الماضى أنه يعمل على "إعادة تصور" حى لفيلم الرسوم المتحركة الذى أنتجته شركة ديزنى عام 2016، على أن يلعب دور ماوى، الشخصية التى لعبها فى الفيلم الأصلى، وفقا للتقرير الذى نشر على إحدى المواقع العالمية.



دواين جونسون

وخلال ظهور جونسون فى برنامج The Tonight Show مع جيمى فالون، كشف أنه سيصور الفيلم الموسيقى التالى بعد أن انتهى إضراب الممثلين.

وصرح جونسون قائلا: "فيلمى التالى الذى سأصوره سيكون النسخة الـ Live Action من فيلم الإنيميشن Moana، أنا ماوي الحقيقي، وأنا متحمس جدًا لهذا الدور، لأننى فخور بتراثي وثقافتي البولينيزية، كما أنها قصة مذهلة يتردد صداها مع الجميع في جميع أنحاء العالم، وخاصة الشباب، والفتيات".

وتابع جونسون قائلا: "سيقوم المخرج تومي كايل بإخراج النسخة الجديد من الفيلم، وسيعود لين مانويل ميراندا ليقوم بكل موسيقى Moana، ولهذه الأسباب وأكثر لا أستطيع الانتظار".

يتتبع الفيلم موانا وماوي أثناء عملهما معًا لرفع اللعنة عن جزيرتها، وأوضح جونسون أن رسالة الفيلم الأساسية هي لـ الفتيات الصغيرات، حيث يعلمهم أن هناك ما هو أمامك، ثم هناك الأشياء التي لا يمكنك رؤيتها، وعليكى أن تكونى مؤمنة وواثقة فى هويتك".