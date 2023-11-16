موسم طلاق المشاهير.. انفصال بوسي عن هشام ربيع بعد زواج عام ونصف؛ والأخير يكشف السبب!

كتب امير فتحي في الخميس 16 نوفمبر 2023 03:52 صباحاً - قال رجل الأعمال المصري هشام ربيع إنه قرر الانفصال عن المطربة بوسي بعد تخليها عنه في أزمته الأخيرة.

وتابع هشام ربيع: “أي راجل مصري حر يضايق إن فيه راجل بيبتز واحدة ست، وقفت لطليقها واتسجنت ٤ شهور والموضوع انتهى وخلص وربنا ظهر الحق وطلع لا وجه لإقامة الدعوى”.

واستكمل: ” بوسي موقفتش جنبي وكانت بتتنصل مني واللي وقف جنبي ضرتها، كنت حزين ومقهور وقلت اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد”.

إنفصال بوسي بعد عام ونصف

وتابع: “صرفت ٢١ مليون جنيهًا في القضية لما حسيت إني جازفت عشان أدافع عن حد، ولقيت إنها مش اللي كنت مستنيها، قررت أعلن انفصالي عنها، لأن صعب العيش معاها جدا المهم خلصت لها مشاكلها كلها والله ما جت زارتني، يوم ما طلعت من السجن قررت النية طلاق”.

وكان قد أكد مدير أعماله أحمد مصطفى، خبر انفصاله عن المطربة بوسي وأنه أبلغها بقرار انفصاله عنها أمس الثلاثاء وعن مروره بحالة نفسية سيئة بعد براءته مؤخرًا من دعوى قضائية رفعها ضده زوج بوسي السابق واتهمه بالسرقة بالإكراه والاستيلاء على 8 مليون جنيهًا وهو ما لم يحدث، وكان ينتظر “هشام” وقوف زوجته بوسي في محنته مؤكدًا أن ما حدث هو وقوف زوجته الأولى وأم أولاده معه في محنته ليقرر الانفصال عن بوسي.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022

وفي الشهور الأولى من 2022، تزوجت بوسي من هشام ربيع، وحضر حفل زفافها الكثير من المشاهير ونجوم الفن والغناء في مصر، وبعد الزواج بفترة وقعت خلافات بينها وبينه بسبب عودته لزوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشر بعدها خبر انفصال بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد عودته لزوجته الأولى مرة أخرى، لكن الأمر الذي نفى تلك الإشاعات هو ظهور بوسي معه مؤخراً في الكثير من المناسبات والافراح في الوسط الفني.

وأكدت بوسي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنها لم تنفصل عن زوجها وأكدت قائلة: “الطلاق لم يحدث بدليل أني نشرت صوري مع زوجي عندما بدأ الكلام يكثر عن قيامي بحذف صورنا معا، وأنا لم أنشر صورا لنا منذ يوم زفافي، وحتى لو انفصلنا لماذا أمسح الصور؟”.

من هو هشام ربيع زوج بوسي؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة يعمل في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب تكللت بالزواج، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

وتداول مستخدموا منصّات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين.

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