شابة مشهورة تصغرة بـ 26 عامًا.. براد بيت يعلن دخوله بعلاقة رسميًا لأول مرة بعد طلاقه من أنجلينا جولي

كتب امير فتحي في الخميس 16 نوفمبر 2023 03:52 صباحاً - بعد أشهر قليلة من تسريبات صور يظهران فيها سويًا، أعلن النجم الأمريكي براد بيت أنه على علاقة بمصممة المجوهرات إينيس دي رامون.

وذكر موقع “الصفحة السادسة”، المعني بمتابعة أخبار المشاهير، أن نجم هوليوود قدم إينيس على أنها حبيبته الجديدة.

حبيبة براد بيت الجديدة

ونقل الموقع على لسان مصدر قوله، إن براد بيت يرى أن علاقته بـ إينيس هي الأنسب منذ انفصاله عن أنجلينا جولي، موضحًا أن نجم هوليوود بات “سعيدًا للغاية”.

براد بيت يرتبط بمصممة المجوهرات إينيس دي رامون

وظهر الحبيبان قبل أيام في فعاليات حفل Art + Film Gala السنوي الثاني عشر بلوس أنغلوس، وقضيا وقتًا رائعًا بحسب ما نقلته مجلة “people” على لسان مصدر مقرب.

بداية القصة

كانت مجلّة “people” قد نقلت نهاية العام الماضي عن مصدر مقّرّب من دي رامون، أنّها وبيت يتواعدان منذ أشهر، وأنّهما التقيا بفضل صديق مشترك، مضيفًا أنّ النجم الأمريكي معجب جداً بإينيس.

وقالت مصادر مقرّبة من براد بيت إنّ “إينيس لطيفة وممتعة ومفعمة بالحيوية وبراد يستمتع بقضاء الوقت معها”.

في المقابل، أكدّ مصدر أنّهما يتواعدان منذ فترة، لكنّه لفت إلى أنّ علاقتهما ليست حصريّة، خاصة أن بيت شوهد في الأشهر الأخيرة مع عدّة فتيات أخريات، ما يؤكّد أنّه ليس ملتزمًا تمامًا تجاه أي شخص على وجه الخصوص.

من هى إينيس دي رامون؟

تعمل إينيس دي رامون في صناعة المجوهرات، ووظيفتها الحالية نائبة رئيس مجوهرات Anita Ko، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2021، وتخرجت دي رامون فى جامعة جنيف عام 2013 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وكانت إينيس دي رامون متزوجة سابقًا من الممثل بول ويسلي، ومن غير الواضح سبب انفصال الزوجين، لكن الأخبار تصدرت العناوين في سبتمبر 2022 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الزواج.

الخليج 365

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