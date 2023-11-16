شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السباعى يقع فى حب فتاة غجربة بمسرحية "قمر الغجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الفنان أحمد السباعى شخصية طالب جامعى فى كلية الفنون الجميلة من خلال مسرحية "قمر الغجر"، حيث يذهب فى رحلة لمكان ساحلى ويتفاعل مع جماعة الغجر هو وطلاب الجامعة والأساتذة المشرفين، ويقع فى حب فتاة غجربة تجسدها الفنانة وفاء السيد حيث تلعب شخصية "نوارة".

العمل المسرحى الاستعراضى الغنائى "قمر الغجر" إخراج الدكتور عمرو دوارة، وتم استئناف البروفات فيه ليكون جاهزا للعرض خلال الشهر الجارى، والعرض من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية، وهى إحدى فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان الكبير أحمد الشافعى.

أوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا)، ويصمم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصمم الملابس د.مروة عودة، ويصمم الإضاءة أبو بكر الشريف.

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، جمال الناصر علي، عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، إبراهيم غنام، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، وهيئة الإخراج تتكون من: هشام الحصرى، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسى، شمس شاهين.

الأحداث الدرامية تدور فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وتتناول قصة العشق التى جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير الفنان التشكيلى "أمير"، وبالتالى فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هى عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم، وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التى توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.