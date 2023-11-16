شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان الرباط من إيران وسوريا وإيطاليا والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس خلال الدورة الـ28 لـ مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف 12 فيلما من مختلف دول العالم ومن الأفلام "سيرا" للمخرجة أبولين تراوري، من بوركينا فاسو، " Okiku and the World " للمخرج جونجي ساكاموتو، اليابان، ويعرض لأول مرة كعرض عالمي أول فيلم "BOSNIAN POT/Bosanski lonac" للمخرج الكرواتي بافو مارينكوفيتش.

ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم " Bckwards « Subuk " للمخرج جاك لوسينكي من بولندا، وفيلم " Mother Valley " للمخرج كارلوس شاهين من لبنان، وفيلم " The Ordinary People " إخراج : كانيكا فيرما، أفيناش داس من الهند، وفيلم " إيمان " لكورينا أفراميدو، كيرياكوس توفاريدس من قبرص ، وفيلم " صوت بربارا " للمخرج طارق الإدريسي، من المغرب ، وفيلم " زيارة زوجية " للمخرج أوميد شمس من إيران ، وهو فيلم يعرض كعرض عالمي أول.

ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم "القائد" لـ إدوارد دي أنجيليس، من إيطاليا، وفيلم " Drift " لأنتوني تشين، من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وفيلم " عندما تنمو الشتلة " لروجر آزاد كايا من سوريا.



Mother Valley للمخرج كارلوس شاهين من لبنان