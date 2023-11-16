فن ومشاهير

12 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان الرباط من إيران وسوريا وإيطاليا والمغرب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان الرباط من إيران وسوريا وإيطاليا والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس خلال الدورة الـ28 لـ مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف 12 فيلما من مختلف دول العالم ومن الأفلام "سيرا" للمخرجة  أبولين تراوري، من  بوركينا فاسو، " Okiku and the World " للمخرج جونجي ساكاموتو، اليابان، ويعرض لأول مرة كعرض عالمي أول فيلم "BOSNIAN POT/Bosanski lonac" للمخرج الكرواتي بافو مارينكوفيتش.

ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم " Bckwards « Subuk " للمخرج جاك لوسينكي من بولندا، وفيلم " Mother Valley " للمخرج كارلوس شاهين من لبنان، وفيلم " The Ordinary People " إخراج : كانيكا فيرما، أفيناش داس من الهند، وفيلم " إيمان " لكورينا أفراميدو، كيرياكوس توفاريدس من قبرص ، وفيلم " صوت بربارا " للمخرج طارق الإدريسي، من المغرب ، وفيلم " زيارة زوجية " للمخرج أوميد شمس من إيران ، وهو فيلم يعرض كعرض عالمي أول.

ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم "القائد" لـ إدوارد دي أنجيليس، من إيطاليا، وفيلم " Drift " لأنتوني تشين، من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وفيلم " عندما تنمو الشتلة " لروجر آزاد كايا من سوريا.

Mother Valley للمخرج كارلوس شاهين من لبنان
Mother Valley للمخرج كارلوس شاهين من لبنان
فيلم سيرا للمخرجة ابولين تراولي
فيلم سيرا للمخرجة ابولين تراولي

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements