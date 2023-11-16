بيع جاكيت مايكل جاكسون بمبلغ ضخم في مزاد علني... إليكم السعر

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الجهات المسؤولة، بيع الجاكيت الجلدية الشهيرة باللونين الأبيض والأسود، للفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون، ضمن مزاد علني أقيم مؤخرًا في لندن.



وكان جاكسون قد ارتدى الجاكيت الجلدي عام 1984، في أول سلسلة من الإعلانات التجارية التي قدمها لشركة مشروبات غازية.

وتم بيع الجاكيت مقابل 306 آلاف دولار، بينما كان من المتوقع أن يباع بمبلغ يصل إلى 488 ألف دولار.

وكانت هذه القطعة من بين أكثر من 200 قطعة تذكارية موسيقية بيعت في لندن منذ أيام، بما في ذلك سترة الفنان البريطاني جورج مايكل، وباروكة شعر للفنانة البريطانية إيمي واينهاوس.

ويذكر أن تذكارات أخرى تعود إلى جاكسون كان قد تم عرضها وبيعها سابقاً، بما في ذلك قبعة فيدورا سوداء، التي كان يرتديها مايكل قبل أداء رقصته الشهيرة على سطح القمر لأول مرة في عام 1983، وذلك في مزاد علني بباريس في شهر أيلول/سبتمبر الماضي مقابل 77,640 يورو.