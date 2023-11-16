شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض مصرية تنافس على جوائز مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فى الدورة الثامنة بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، التى ستنطلق يوم 25 من الشهر الجارى، ثلاثة عروض مصرية فى ثلاث مسابقات، ففى مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية يعرض "حيث لا يرانى أحد" وهو تأليف وإخراج محمود صلاح عطية، وفى مسابقة عروض المونودراما يشارك العرض المصرى "حجر صحى" تأليف وإخراج رامى حازم، أما فى مسابقة العروض الكبرى فتشارك مصر بعرض "أوليفر" لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم أحمد.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى تتشكل من المخرج المصرى الكبير خالد جلال رئيسًا، وعضوية كل من: الدكتورة ماريجونا بيكتيشى من كوسوڤو، والفنان القدير ليفيو تشيليو من رومانيا، والفنانة القديرة نادية بوستة من تونس، والفنانة والكاتبة كارين وترفيلد من إنجلترا.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى من المقرر انطلاقه فى الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



اوليفر



حيث لا يراني احد