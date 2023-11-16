ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية هنا الزاهد ليلة أمس انفصالها رسميا عن زوجها الممثل المصري أحمد فهمي بعد مرور 4 سنوات على زواجهما من دون التطرق الى الاسباب.
وكانت الاخبار قد انتشرت بقوة قبل ايام قليلة الا ان الممثلة أرادت تأكيد الخبر بنفسها ومعلومات عديدة انتشرت حول ما حصل :
- الانفصال حصل قبل بضعة أشهر
- الطلاق الرسمي لم يحدث حتى الساعة
- محاولات من العائلة لاصلاح الوضع
- الثنائي منشغل بالتصوير ولذلك الطلاق لم يتم بعد
-هنا انتقلت من منزلها الزوجي
- لا حلول حتى الساعة والمشاكل أصبحت متراكمة بينهما
- الخلافات بدأت قبل فترة وهناك تدخلات من بعض الافراد بعلاقاتهما
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مفاجئة حول إنفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. حصل قبل أشهر وما الأسباب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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