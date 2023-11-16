تفاصيل مفاجئة حول إنفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. حصل قبل أشهر وما الأسباب؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية هنا الزاهد ليلة أمس انفصالها رسميا عن زوجها الممثل المصري أحمد فهمي بعد مرور 4 سنوات على زواجهما من دون التطرق الى الاسباب.

وكانت الاخبار قد انتشرت بقوة قبل ايام قليلة الا ان الممثلة أرادت تأكيد الخبر بنفسها ومعلومات عديدة انتشرت حول ما حصل :

- الانفصال حصل قبل بضعة أشهر

- الطلاق الرسمي لم يحدث حتى الساعة

- محاولات من العائلة لاصلاح الوضع

- الثنائي منشغل بالتصوير ولذلك الطلاق لم يتم بعد

-هنا انتقلت من منزلها الزوجي

- لا حلول حتى الساعة والمشاكل أصبحت متراكمة بينهما

- الخلافات بدأت قبل فترة وهناك تدخلات من بعض الافراد بعلاقاتهما