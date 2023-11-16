مايا أبو الحسن تتألق في الحفل التمهيدي لـ Miss Universe وحظوظها ترتفع لتحقيق مركز متقدم لـ لبنان - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مايا أبو الحسن التي تمثل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون في السلفادور في الحفل التمهيدي والمهم جداً من المسابقة اذ يختار الحكام خلاله المتسابقات اللواتي سيتأهلن يوم الاحد المقبل في الحفل الرسمي الى المراكز المتقدمة من المسابقة حتى الوصول الى انتخاب ملكة جمال جديدة.



ومنذ اليوم الأول أثبتت مايا انها تسعى بكل ما تمتلك من قوة وقدرة لنيل مركز ويبدو انها في طريقها الى النجاح اذ حصلت على ثناء من عدد كبير من خبراء الميابقات الجمالية قبل وبعد ظهورها في حفل أمس وتألقت بفستان السهرة وبدت كالأميرات كما انها خطفت الانفاس في ثيبا البحر.

يذكر ان لبنان قد وصل الى المراكز الـ 10 الاولى في فقرة Voice of Change لأول مرة منذ سنوات عديدة.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ مايا كل التوفيق.