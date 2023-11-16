ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان العراقي كاظم الساهر الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الختص، أبدى فيه حزنه الشديد وتأثره من أحداث غـ زة، الذي لم يتغير منذ اليوم الأول للإعـ تداءات.
وقال كاظ الساهر: "القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية التي يدفع ثمنها الأبرياء وكلنا معكم والجميع يحاول أن يفعل شيئًا من أجلكم. إخواننا في غزة نحن معاكم وأتمنى أن ينتهى هذا المشهد وأن يعم السلام والأمل".
وفي إطار مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42 منذ فترة، كشف كاظم الساهر:"كتبت أغنية جديدة تحمل اسم اوقفوا إطلاق النار، واستعد لطرحها قريبًا، واتمنى أن تكون رسالة للجميع وأن يتم وقف إطلاق النار حقًا في فلسـ طين"
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر بكلمات مؤثرة للغاية.. وهذا ما كشفه عن حالته النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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