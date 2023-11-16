شمس الكويتية تثير الجدل بتفسيرها اية “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 16 نوفمبر 2023 09:56 صباحاً - اثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تفسر اية من القران الكريم.

وتظهر شمس الكويتية، في الفيديو، وهي تجيب على سؤال عن اية “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” لترد قائلة “ماذا يعني يعبدون العبودية هي ان تتصرف بحق “.

وتابعت “ماذا يعني يعبدون ان تصلي وتصوم ما انا بعرف كثير مجرمين يصلون ويصومون وهم عيال حرام”.

واضافت “العبادة ليس الصلاة والصوم فقط ابدا هذه من اكسسوارات العبادة”.

واردفت “العبادة هي التعمير في الارض في المكان الذي انت فيه والرسول عليه السلام يقول من اماطة الاذى الى شهادة ان لا اله الا الله”.