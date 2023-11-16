ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، بإتخا إجراءات قانونية غريبة بحق عائلة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، والسبب غريب.

وفي التفاصيل، إتخذ الممثل عن عائلة عبد الحليم حافظ، إبنه شقيقه محمد شبانة قراراً برفع دعوى قضائية ضد عائلة الممثلة الراحلة، وأنه العائلة كلها متفقة على هذا القرار وخاصة بسبب ما ينشره أشقاء سعاد حسني من إداعاءات وشائعات حول زواج عبد الحليم حاقظ من سعاد حسني، الأمر الذي نفته العائلة أكثر من مرة جملة وتفصيلاً.

كما نبهت العائلة، في بيان لها، إلى أهمية تحري الصحفيين الدقة قبل نشر أي معلومة عن عبد الحليم.

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب زواجهما.. عائلة عبد الحليم حافظ ترفع دعوة ضد عائلة سعاد حسني!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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