فيديو لـ أديل وهي تحمل علم فلسـ طين في إحدى حفلاتها.. وهذه حقيقته!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة العالمية أديل، وهي تحمل علم فلسـ طين على كتفها، أثناء إحدى حفلاتها الأخيرة.



هذا الفيديو لا صحة له، والعلم الذي كانت تحمله أديل هو علم المكسيك، والطريقة التي كانت تحمله بها، أظهرت فقط اللونين الأخضر والأحمر، وهو الأمر الذي أحدث لبس لدى الجمهور.

وخلال حفل أديل في لاس فيغاس، توقفت بشكل مفاجئ عن الغناء وانهارت بالبكاء وتفاجأ الجمهور بما حدث ليتضح أن السبب هو أن أديل.

خلال غنائها أغنية "When We Were Young" تأثرت برؤية الطبيب الذي ساعدها على إنجاب ابنها.

وكانت قد تحدثت أديل عن وزنها حديثاً قائلة: "هدفي في الحياة ان لا أنحف"، في اشارة الى تصالحها مع وزنها حاليا، خصوصا وأنها حاولت سابقا ان تخسر من وزنها كثيرا.