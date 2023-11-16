ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل المصري أحمد فهمي الجمهور بردة فعله على خبر إعلان زوجته السابقة الممثلة المصرية هنا الزاهد طلاقهما رسمياً في الساعات الأخيرة.

وفي التفاصيل، واصل أحمد فهمي نشر مقاطع فيديو داعمة لـ فلسـ طين من دون أن يعلق أي تعليق على هذا الموضوع.

وأعلنت هنا الزاهد انفصالها رسميا عن زوجها أحمد فهمي بعد مرور ٤ سنوات على زواجهما من دون التطرق الى الاسباب.

وكانت الاخبار قد انتشرت أمس اذ افادت العديد من المعلومات ان الثنائي قد اتخذ هذا القرار على الرغم من ان والدة أحمد نفت الامر في تصريحات صحفية .

من ناحيتها أكدت هنا الخبر وكتبت على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي :الحمدالله .. تم الانفصال بيني وبين احمد بعد ٤ سنوات زواج وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا.

كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل مفاجئ من أحمد فهمي على خبر طلاقه من هنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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