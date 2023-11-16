ميرنا وليد - بيروت - انهارت الممثلة البحرينية شيلاء سبت في عيد ميلادها الـ34، بعد تعرضها للهجوم من عدد كبير من المتابعين بسبب تقدمها بالعمر حسب تعبيرهم وعدم زواجها حتى اليوم.
وبكت الممثلة بحرقة في فيديو على صفحتها وردت : "ماذا تريدون مني أن أفعل؟ لا أحد يكبر غيري، ماذا تريدون أن أفعل؟ هل تريدون أن أموت وأنتحر؟ ما حدا كبر غيري". وتابعت حديثها في هذا النطاق: "كل يوم نفس الكلام والتعليقات، تكتبون لي تعليقات: ما تزوجتي، وكم عمرك، ماذا أفعل إذا الله اختار لي أن أكون كبيرة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر شيلاء سبت تنهار بالبكاء في عيد ميلادها بعد سخرية الجمهور من عمرها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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