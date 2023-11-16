مفاتيح السعادة .. قصور الثقافة تواصل تنظيم الفعاليات التوعوية والفنية بمحافظة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - مفاتيح السعادة .. عقدت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، الأربعاء، محاضرة توعوية بعنوان "مفاتيح السعادة"، وذلك ضمن أجندة فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث أوضحت نيفين زايد، مديرة الدار أن من ضمن أهم أهداف تحقيق السعادة للإنسان هو وضعه لأهداف محددة والعمل على تحقيقها.

خطوات الشعور بالسعادة

وأشارت مدير دار الكتب بمدينة طنطا إلى أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن السعادة في المال أو السلطة، وهو أمر بعيد تماما عن الحقيقة، حيث نجد أشخاصا كثيرون أصحاب سلطة ومال ولا يشعرون بالسعادة، وأضافت أن للشعور بالسعادة بعض من الخطوات، منها: مخالطة الأشخاص المتفائلين، وتوطيد العلاقات الأسرية والعائلية، وامتلاك هدف محدد في الحياة، وقبل كل ذلك الرضا بما قسمه الله لك.

فوائد مساهمة الشخص في الأعمال التطوعية

أكدت مديرة دار كتب طنطا أن مساهمة الشخص في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع تعود عليه بفوائد عدة، منها: تحقيق الذات، وتعزيز الثقة بالنفس، وصقل المهارات واكتساب الخبرات، والتخلص من الكثير من المشاكل النفسية والعادات السلبية، والشعور بالرضا والسعادة، وذلك لشعوره بأنه جزء أصيل من هذا المجتمع.

ورشة فنية بمشاركة طلبة وطالبات المدارس احتفالاً بأعياد الطفولة

في سياق آخر، وضمن أنشطة ثقافة الغربية المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، نفذ بيت ثقافة السنطة ورشة فنية بمشاركة طلبة وطالبات المدارس، وذلك للاحتفال بأعياد الطفولة، حيث تسابق الطلاب في رسم كثير من اللوحات الفنية، فيما واصل قصر ثقافة المحلة الكبرى فعاليات ورشة لتدوير المخلفات من مواد البلاستيك والكرتون والقماش.

أنشطة وفعاليات

في سياق آخر، وضمن أنشطة وفعاليات ثقافة الغربية، المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، احتفلت مواقع بيت ثقافة أبو صير ومكتبة كفر كلا الباب بحضور طلبة وطالبات المدارس بذكرى ميلاد عميد الأدب العربي الأديب الدكتور طه حسين والذي ولد عام 1889م بقرية مغاغة في محافظة المنيا، فيما أقامت مكتبة كفر حجازي ومكتبة محلة أبو علي عددا من الورش الفنية للأطفال، وذلك ضمن احتفالات قصور الثقافة بأعياد الطفولة.