الليلة.. فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيي حفلا في معهد الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عن تنظيم حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين، منها: بيتنا الأخضراني لـ بليغ حمدي، الأرض بتتكلم عربي لـ سيد مكاوي، أشواق - أروح لمين لـ رياض السنباطي، والله ما أنا سالي - مرسال الهوى لـ محمد عبدالوهاب، سمرة يا سمرة لـ كارم محمود، سألوني الناس لـ زياد الرحباني وغيرها.

ويشارك في إحياء الحفل عاطف عبدالحميد، محمد شوقي، أحمد محسن، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، نهى حافظ، أسماء كمال.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة، مثل: الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية، من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث.