اليوم.. أوبرا دمنهور تقدم "الليلة الكبيرة" بمناسبة يوم الطفل العالمى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي، بيوم الطفل العالمي، ويقدما على مسرح أوبرا دمنهور العرض الشهير "الليلة الكبيرة" من إنتاج البيت الفني للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر .

"الليلة الكبيرة" ألحان الموسيقار سيد مكاوي وكلمات الفنان صلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية .

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي أعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام؛ لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل.