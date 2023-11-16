فن ومشاهير

اليوم.. أوبرا دمنهور تقدم "الليلة الكبيرة" بمناسبة يوم الطفل العالمى

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي، بيوم الطفل العالمي، ويقدما على مسرح أوبرا دمنهور العرض الشهير "الليلة الكبيرة" من إنتاج البيت الفني للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر .

"الليلة الكبيرة" ألحان الموسيقار سيد مكاوي وكلمات الفنان صلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية .

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي أعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام؛ لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا